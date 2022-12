Non per l'ipotesi dei pm di "false comunicazioni sociali" o in generale sull'operato della società negli ambiti poi finiti sotto inchiesta, tutt'altro. Come racconta Tuttosport, a far arrabbiare gliche si sono espressi sul tema nell'di ieri all'Allianz Stadium è stato l'"immobilismo" del club bianconero di fronte allache si è scatenata di recente per via delle intercettazioni e del processo che, in effetti, si è svolto sulla stampa prima ancora che nei tribunali.: questo, in sintesi, il messaggio lanciato, con la speranza dunque che l'immagine del club venga tutelata a dovere dagli attacchi esterni.- Per quanto riguarda il resto, a Maurizioè stato contestato il fatto di non essersi ridotto lo stipendio da oltre un milione di euro a differenza di Andrea, mentre a Pavelè stata ricordata l'importanza di mantenere un certo stile quando si rivestono certi incarichi apicali, citando come esempio da seguire Roberto. Nessuna "insurrezione popolare", dunque, contro il quadro di presunta malagestione tratteggiato dagli inquirenti; piuttosto un invito - tanto semplice quanto chiaro - ad avere fiducia nella proprietà, e soprattutto a "farsi sentire", se necessario.