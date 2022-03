In una giornata divisa tra duelli scudetto e Champions, è la Juventus la squadra che potrebbe approfittarne di più per continuare la sua risalita in classifica. I sette punti dalla vetta sono ancora tanti, ma i progressi delle ultime settimane hanno portato i bianconeri a blindare la quota per il piazzamento nella top 4 (ora a 1,23) ma soprattutto a un balzo evidente nelle quote scudetto, passato da 20,00 a 10,00 nel giro di un mese. Anche contro lo Spezia il pronostico si apre in discesa, con i tre punti allo Stadium offerti a 1,22 su Planetwin365, in netto vantaggio su «X» (6,05) e «2 (13,00). Ancora in primo piano Dusan Vlahovic, che dopo la doppietta a Empoli ha trovato ulteriore slancio nelle quote sul capocannoniere, dove ora è favorito a 1,80 davanti a Ciro Immobile (1,90). Un'altra rete dell'attaccante serbo è offerta a 1,65, poi ci sono Morata (1,90) e Cuadrado (3,75). Nella partita di andata furono Gyasi e Antiste a mettere in difficoltà Allegri: stavolta il gol del ghanese è a 6,00, mentre quello del francese pagherebbe 6,50. In ballo per un posto da titolare anche Verde, per il quale la quota gol è a 5,50.