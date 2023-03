Seppur con il vantaggio del risultato dell’andata, la Juventus non può adagiarsi alla ricerca di un pareggio. Dusan Vlahovic ha bisogno di tornare al gol, dopo un periodo non facile e gli errori commessi contro la Sampdoria. Un suo gol è quotato da Betclic a 3.00. Angel Di Maria in Europa ha sempre dimostrato di fare la differenza, una sua rete è quotata da Betclic a 4.50. Dal lato Friburgo, Nils Petersen e Vincenzo Grifo sono i due migliori marcatori della storia del club. Un gol del tedesco è quotato da Betclic a 4.50, stessa quotazione per l’italiano.