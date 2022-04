12









La Juventus si avvicina alla Champions League 2022/23, anche senza scendere in campo. Dopo il vantaggio consolidato e aumentato nella scorsa giornata, con la vittoria contro il Sassuolo e le sconfitte di Fiorentina, Lazio e Roma, un'ulteriore spinta arriva dai recuperi della 20a giornata di Serie A e cioè dalla sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese (0-4). Ora tutte le squadre hanno le stesse partite giocate e i bianconeri sono a quota 66, a +8 sulla Roma quinta a 58. La Fiorentina vincendo contro l'Udinese si sarebbe portata a 59 e invece ha lasciato altri tre punti per strada dopo quelli di Salerno.



QUOTA 70 - Rimane così la Roma la squadra su cui calcolare la quota Champions aritmetica: i giallorossi possono arrivare massimo a 70 punti, pertanto alla Juventus basterà raggiungere questa cifra, in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Quattro punti in quattro giornate, dunque, da fare per Allegri e i suoi ragazzi: la Juve affronterà il Venezia in casa, poi andrà a Genova contro i rossoblù; Lazio in casa e Fiorentina in trasferta le ultime due.



LE ALTRE - L'obiettivo è pensare solo a sé stessi e chiudere in fretta la pratica per preparare al meglio la finale di Coppa Italia contro l'Inter in programma l'11 maggio. Ma ecco il calendario delle altre nelle ultime quattro giornate (in maiuscolo le gare in trasferta):

Roma: Bologna, FIORENTINA, Venezia, TORINO

Fiorentina: MILAN, Roma, SAMPDORIA, Juventus

Lazio: SPEZIA, Sampdoria, JUVENTUS, Verona