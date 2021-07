In che modo il futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo può influire sulla formazione Under 23 di mister Zauli? Come spiega Serie B News,e con la precedenza assoluta da dare al centrocampo, ci sarebbe la possibilità che per il ruolo di "quarta punta" non venga acquistato un nuovo giocatore bensì venga promosso stabilmente in prima squadra un attaccante dell'under. I vari Da Graca e Marques sono avvisati: una grande occasione potrebbe essere dietro l'angolo, dipende da Ronaldo.