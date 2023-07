La stagione passata è stata travagliata per la Juventus, ma ciò ha fatto dimenticare troppo in fretta la qualità dei giocatori come, per i quali il club ha pagato cifre significative. Gli infortuni hanno sicuramente avuto un impatto, e il feeling con l'allenatore Allegri potrebbe non essere ancora al massimo, ma la. Ecco perché non deve sorprendere come Chiesa stia dando ottimi segnali durante la tournée negli Stati Uniti.Federico Chiesa sta dimostrando tutto il suo valore in America: corre, dribbla e segna con facilità (ha segnato anche il primo gol degli allenamenti negli States). Le vacanze gli hanno chiaramente fatto bene sia a livello fisico che mentale. Un anno fa, la sua stagione era iniziata in salita a causa di un infortunio al crociato che lo ha costretto a recuperare in ritardo rispetto ai compagni di squadra. Anche dopo il rientro, Chiesa ha avuto bisogno di tempo per riprendersi completamente e superare qualche fastidio residuo. Ma oggi, possiamo dire che Fede è tornato al suo massimo potenziale.Una Juventus con Chiesa al 100% sarebbe una squadra completamente diversa. La sua energia, la sua velocità, e la sua abilità nel segnare gol rendono un enorme contributo alla squadra. La Juve può contare su di lui come uno dei pilastri fondamentali per il prossimo campionato. La qualità dei giocatori come Chiesa e Vlahovic è la risorsa su cui il club deve puntare per ottenere successi nella prossima stagione.