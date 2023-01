Ieri è andata in onda una puntata speciale di Report su Rai3 in cui sono state analizzate le inchieste in cui è coinvolta la Juventus. Svelando anche dei retroscena speciali. Tra gli altri, è stato interpellato Davide Bonavita, fondatore di un gruppo ultras della Juventus ma poi diventato tifoso del Napoli. Egli stesso si è definito "un cavallo di Troia". I tifosi della Juventus non ci stanno a finire così nell'occhio del ciclone e per questo sono insorti tramite Twitter. in gallery le reazioni.