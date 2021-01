L'asse Juventus-Genoa è caldo, caldissimo. In questi giorni le due dirigenze stanno parlando e si stanno confrontando. Soprattutto per chiudere l'affare Rovella, che dovrebbe portare in Liguria Portanova e Petrelli. Ma con l'occasione, Paratici sta approfittando per sondare il terreno per quanto riguarda il casting della quarta punta. A dispetto delle voci che hanno parlato di un sondaggio per Eldor Shomurodov, secondo Sky Sport sarebbe Gianluca Scamacca l'attaccante genoano maggiormente "sondato" dalla Juve. Scamacca che peraltro è al Genoa in prestito dal Sassuolo, che ne detiene dunque il cartellino.