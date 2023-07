Un dettaglio, un breve inciso di Allegri in un discorso più articolato, è stato svelato: “”. Ancora o di nuovo? Perché a noi sembra che il centravanti serbo la pubalgia, da quando è arrivato alla Juve, l'abbia avuta sempre o quasi.Questo particolare azzera o sminuisce gran parte dei dubbi e delle certezze che da molto tempo aleggiano attorno a Dusan. “Torna poco”, “Non sa stoppare il pallone”, “Sbaglia i movimenti” ecc. Nel calcio moderno centimetri e frazioni di secondi fanno la differenza.Vedi un Di Maria, troppo spesso a mezzo servizio, eppure schierato lo stesso con risultati non certo brillanti.La pubalgia, si sa, è la bestia nera dei calciatori. Persiste a lungo, scompare per poco e riappare. Quando sembra sconfitta risorge. Proprio questo suo andamento subdolo incide anche psicologicamente.Qualche cura per tenere a bada i sintomi e poi in campo, spesso, anche lui, a mezzo servizio.Sorge, quindi, spontanea una domanda:Probabilmente no o molto poco. Quasi sempre “sotto palliativi”, molto spesso limitato, anche mentalmente e non solo atleticamente. Stiamo, quindi, parlando di un giocatore che ancora non si è espresso del tutto e che avrebbe bisogno di tempo per guarire.Per quel che riguarda il mercato, poi, chi sarebbe disposto a comprare un convalescente?Tutte le ipotesi di clamorosi e ricchi trasferimenti sembrerebbero, dunque, tramontare e l'anno di transizione verso un assetto più sicuro, con un gioco accettabile, potrebbe servire a dar tempo a Vlahovic di guarire. Per questo si cerca, comunque, un altro centravanti.