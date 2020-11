La gara di questa sera traoffre diversi spunti interessanti. Da una parte una squadra che vuole risalire la classifica e puntare al decimo scudetto consecutivo, dall'altra la compagine diche non vuole giocare il ruolo di squadra materasso e sta disputando, fin qui, un buon campionato, lontano dalle ultime posizioni di classifica. Ad aggiungere un po' di pepe alla sfida ci ha pensato il Benevento, inserendo come uomo copertina della presentazione del match un nemico - sportivamente parlando - della Juventus: Kamil, ex capitano dele protagonista di tanti derby infiammati.