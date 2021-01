3









Sarà riposo per Bonucci e Chiellini, sarà difesa con almeno due D, probabilmente in 3D. De Ligt, Demiral e Dragusin: così la Juve testa il suo futuro. Questa sera contro la Spal Andrea Pirlo darà spazio anche a chi fino a qui ha giocato meno, con l'obiettivo di portarsi a casa la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia senza troppi patemi. Conscio di avere un bel gruppo a disposizione, il tecnico testerà i suoi giovani in difesa: ci saranno sicuramente Demiral e De Ligt, il nuovo che avanza, e con loro dovrebbe esserci anche Dragusin, per la seconda gara da titolare. Una partita con un occhio al mercato.



Giovani e forti, ma - salvo De Ligt - con ancora tanto da dimostrare. La Juve conosce bene le loro potenzialità, ma vuole vederle anche sul campo, per capire se potranno essere loro la base per il futuro. Su De Ligt i dubbi stanno a zero, mentre Demiral è al centro di importanti valutazioni: il mercato lo ha già chiamato, le offerte arrivano, anche importanti, e lui vorrebbe più spazio. Ad oggi è incedibile, ma a fine stagione potrebbero aprirsi nuove opportunità. Stesso discorso per Dragusin. Appena entrato nel giro della prima squadra, ha un rinnovo da firmare a stretto giro di posta, perché il contratto in scadenza ingolosisce e una squadra come il Lipsia ha già messo gli occhi su di lui. Una gara scaccia mercato in cui si caccia una bella prestazione, ma soprattutto la qualificazione.