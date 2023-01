Lo striscione dei tifosi all’esterno dello Stadium pic.twitter.com/ecSzd9uaV2 — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 22, 2023

Si alzano i toni, in vista dell'inizio del match. Sono gli strascichi, inevitabili, di quanto successo nelle ultime ore. Della sentenza sulle plusvalenze, della penalizzazione che toglie alla squadra di Allegri 15 punti.Un gruppo di tifosi si é ritrovato fuori dalla Curva Sud:Non solo, affissi sulla cancellata alcuni striscioni. Uno recita: "".Le proteste sono poi continuate all'interno dello Stadium. Nel momento in cui, al centro del campo, sono comparsi i cartelloni della Serie A, selva di fischi dagli spettatori di fede juventina presenti. Fischi che sono diventati assordanti nel momento in cui é stato suonato l'inno della Serie A.