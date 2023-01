Le motivazioni uscite nella giornata di ieri per la sentenza che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus non hanno fermato le proteste dei tifosi bianconeri, anzi. Come scrive Tuttosport, nei prossimi giorni ci saranno altri incontri tra i presidenti dei Fan Club Juventus in tutta Italia e sarà nominato un unico portavoce per evitare confusione e avere una linea chiara sulle prossime mosse.