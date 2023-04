Comanda Max. Comanda. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Allegri è sempre più al centro del progetto e con ampi poteri, in particolare sul mercato, coadiuvato dalle due figure apicali del nuovo corso. Scanavino è il manager scelto dalla proprietà per traghettare Madama fuori da questo periodo complicato e delicato, mentre Calvo ha preso il ruolo che fu di Paratici per sopperire all'inibizione di Cherubini. Entrambi, con Allegri, hanno un ottimo feeling. C'è fiducia. E condivisione di idee.Per il quotidiano, tra la scorsa annata e questa Max è finito spesso nel mirino, per il gioco ma anche per i risultati (che era lecito aspettarsi diversi da una rosa come quella bianconera) "e ha toccato il punto più basso con l’eliminazione dalla Champions nella fase a gironi — bruciante prima volta nella sua carriera da allenatore — e si è parlato spesso anche di un possibile addio anticipato". Alla fine, è stata la penalizzazione a capovolgere la situazione, con Allegri che – per investitura diretta di John Elkann – da punto interrogativo è passato a diventare punto fermo. "