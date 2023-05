Domenica la Juventus affronterà l'Udinese per l'ultima partita stagionale. Subito dopo inizierà la settimana decisiva per il futuro bianconero. Saranno infatti i giorni in cui il club si incontrerà con Allegri e prenderà una decisione definitiva sull'allenatore. Non solo, anche sul fronte direttore sportivo, il club si aspetta che la situazione tra Giuntoli e il Napoli si sblocchi in quei giorni per poi accoglierlo a Torino, dove è da tempo la prima e unica scelta.