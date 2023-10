Lazarè il nome sul quale la Juventus vuole lavorare in vista della riapertura del calciomercato invernale. Cristiano Giuntoli avrebbe intenzione di prendere il serbo dall’Udinese in prestito oneroso per circa 4M€ con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Lo riporta Calciomercato.com.