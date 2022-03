Ancora in bilico il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus. Queste le ultime da calciomercato.com:



La Juventus non ha nessuna intenzione di accontentare le richieste di Federico Bernardeschi nelle trattative per il rinnovo: la proposta bianconera è di un prolungamento di 2,5 milioni di euro. E non andrà oltre. Prendere o lasciare.