Si riparte da.... Per la quarta vittoria di fila, scongiuri a parte. Cristiano Ronaldo si carica sulle spalle, ancora una volta, il gruppo. E contro il Benevento proverà a dare ancora fiato, ossigeno, possibilità di tricolore alla Juventus.Sette punti e un paio di scontri diretti tutti da disputare. Naturalmente, pure da vincere.Come racconta il Corriere dello Sport,. Aggancerebbe persino Ibrahimovic sul trono dei giocatori che hanno segnato a più squadre nei principali campionati europei dal 2000 in poi. Settantanove per Ibra, dopo la doppietta al Crotone CR7 è a settantotto. In dodici partite, più la finale di, Ronaldo proverà a pensare momento per momento. Può allungare intanto in vetta nella classifica marcatori e può raggiungere il compagno Dybala nella graduatoria di marcatori all time della Juve con 98 gol (ne mancano tre).