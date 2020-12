C'è un rischio, che non riguarda solo il caso Suarez ma anche gli altri su cui indaga la Procura Federale. Lo rivela Gazzetta: "Per la procura della Federcalcio è un momento di super lavoro. Molte le questioni delicate: sul fronte tamponi, si continuano a studiare le posizioni di alcuni giocatori juventini (ricordate il «match» Spadafora-Cristiano Ronaldo?) e fiorentini per violazioni della quarantena senza il permesso delle autorità sanitarie locali per andare a giocare in Nazionale, oltre naturalmente al fascicolo Lazio arricchito dalla massiccia attività istruttoria della procura di Avellino. Ora tocca al fronte Perugia-Suarez-Juve. Il rischio è di arrivare alle fasi processuali, sempreché si arrivi ai deferimenti, proprio nel momento chiave della stagione agonistica".