Una piccola vittoria per la Juventus per riottenere i 15 punti tolti in classifica sembrava fosse avvenuta nella giornata di martedì.o meglio la "carta Covisoc" in cui l'ente di controllo chiedeva "chiarimenti interpretativi" su alcune operazioni di mercato completate dai dirigenti della Juve. Invece no,Nonostante il Tar del Lazio avesse dato ragione a Federico Cherubini e Fabio ParaticiLa Figc, secondo La Stampa, aveva negato due volte la visione della nota 10940 (la "Carta segreta") poiché non facente parte della documentazione acquisita durante il procedimento. Il Tar invece ha autorizzato i legali della Juventus ma il percorso intrapreso dai legali ha saltato la parte di giustizia sportiva andando direttamente a quella ordinaria, il Tar per l'appunto. Quindi la FIGC ha materiale per ricorrere al Consiglio di Stato poiché c'è stata una disapplicazione della pregiudiziale sportiva, visto che si è andati dal giudice amministrativo senza passare dai primi tre gradi di giustizia sportiva.La richiesta della Covisoc del 14 aprile 2021 invaliderebbe l'intero processo a carico della Juve per vizio procedurale. Anticipando la data di inizio delle indagini, in sostanza, la Procura Figc non avrebbe potuto avere accesso agli atti inoltrati dalla Procura della Repubblica di Torino e, di conseguenza, non avrebbe potuto ri-valutare la sentenza già archiviata con l'assoluzione del club bianconero.