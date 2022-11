Mentre l’inchiesta Prisma della Procura di Torino e le valutazioni della Consob vanno avanti per analizzare eventuali illeciti della, rischia di tornare indietro il giudizio della Giustizia sportiva. Secondo quanto riporta La Stampa, infatti:“La Procura federale della Figc ha chiesto gli atti ai pm torinesi, sul caso plusvalenze legate alla Juventus., per cui la Juve è stata assolta anche in appello, e nel caso per l'apertura di un nuovo fascicolo”.