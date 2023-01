Come racconta Gazzetta, per la difesa il primo round si giocherà sulla legittimità. Il Collegio di Garanzia del Coni infatti si esprime solo sulla violazione di norme di diritto: decide sulla forma e non sul merito, ovvero può annullare la sentenza, confermarla o rinviare il giudizio alla Corte per un nuovo processo. Poi la Juve potrà ricorrere al Tar del Lazio e quindi al Consiglio di Stato. In Appello il nodo è sull’ammissibilità della revocazione che ha portato al nuovo processo sulle plusvalenze (la Juventus era già stata giudicata e assolta in primo e secondo grado): c’erano fatti significativamente nuovi per poterlo fare?