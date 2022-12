Come racconta Gazzetta,incombe nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Tutti parlano di lui (soprattutto le carte della Procura di Torino) e s’aspettano una nuova mossa, che potrebbe aiutare l’accusa ad avvalorare la sua tesi. La storia è nota: secondo quanto ricostruito dal pool di magistrati che indaga sui bilanci della Juventus dal 2019 al 2021 (per 12 persone più il club, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e l’ex capo dell’area sportiva Fabio Paratici, con le accuse a vario titolo di manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali, emissione di fatture false e ostacolo all’esercizio della vigilanza, è stato chiesto il rinvio a giudizio) il portoghese avrebbe lasciato Torino senza incassare i 19,9 milioni che il club gli doveva per la seconda manovra stipendi, quella del 2021 (un differimento di alcune mensilità nelle stagioni successive per fronteggiare i danni economici causati dal Covid). Ora però potrebbe rivolerli indietro, visto che il suo legale a inizio novembre ha presentato istanza per visionare gli atti. Richiesta respinta dai magistrati perché arrivata prima che fosse depositato il rinvio a giudizio per gli indagati.