La Procura di Bologna ha chiesto al gip l'archiviazione del procedimento penale legato alla compravendita delle prestazioni di Riccardo Orsolini tra Juventus e il Bologna. L'accordo tacito e non depositato presso l'istituto della Lega di Serie A di riacquisto del cartellino dell'ex giocatore della Juventus da parte della società felsinea, viene spiegato dalla procura, non costituisce reato da perseguire e, quindi, da condannare. In più, viene aggiunto "insussistenza di elementi conducenti a ritenere sussistente una condotta penalmente rilevante, tantomeno inquadrata nel paradigma del falso in bilancio".