La Juve si prepara per il big match. Una gara, quella di domani sera contro l'Inter, che vale un pezzo di scudetto. Dopo la vittoria dell'andata i bianconeri vogliono ripetersi, per scacciare un momento difficile e allungare sulle inseguitrici, lasciando alla sola Lazio il ruolo di anti-Juve. Tanti i ballottaggi per Sarri: il primo riguarda Danilo, favorito con Cuadrado schierato esterno alto ma a rischio in caso di presenza di Douglas Costa; il secondo è De Ligt-Bonucci perché freme per rientrare già dal 1'; il terzo, infine, è a centrocampo con Pjanic e Ramsey in lizza per una maglia. Una chance anche per Khedira e Higuain.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVE (4-3-3) - Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.



INTER (3-5-2) - Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.