Manca sempre meno all'appuntamento all'Allianz Stadium, in cui la Juventus apre le porte ai tifosi per l'allenamento e la partitella in famiglia tra la prima squadra e la Juve B, composta da ragazzi della Next Gen e della Primavera. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, in porta ci sarà Szczesny mentre la difesa sarà quella "titolare" con Gatti, Bremer e Danilo. Sulle fasce pronti Weah e Kostic; in mezzo al campo, si può rivedere Rabiot con Locatelli e Mckennie. In attacco spazio per Chiesa, accanto a lui nuova chance per Kean.