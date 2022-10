Manca sempre meno alla sfida diin programma al Da Luz alle 21. Un match che potrebbe decretare l'eliminazione dei bianconeri dalla massima competizione europea; al Benfica infatti basta un solo punto per passare agli ottavi di finale. L'allenatore dei portoghesi,ovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1 con Bah, Silva, Otamendi e Grimaldo in difesa davanti a Vlachomidos che sarà regolarmente in porta. I due in mezzo al campo saranno Florentino e Fernandez alle spalle di David Neres, Rafa Silva e Joao Mario con Goncalo Ramos unica punta.