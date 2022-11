. Per questa sfida,confermerà gran parte della formazione vista anche a Verona. La difesa sarà la stessa con Danilo, Bonucci e Bremer, così come gli esterni, ancora Kostic e Cuadrado. In mezzo al campo confermati Rabiot e Fagioli con l'unico dubbio Locatelli. In attacco, ballottaggio tra Kean, reduce dal gol e Miretti per affiancare Milik, lui sicuro del posto. Tornerà in porta invece Szczesny dopo il turno di riposto. A riportare queste scelte di formazione è il Corriere dello Sport.