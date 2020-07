La Juve scende in campo a Udine per lo scudetto. In difesa pronti Cuadrado, de Ligt, Rugani e Alex Sandro, out Bonucci per squalifica. A centrocampo dovrebbe tornare Pjanic dal 1′ in cabina di regia, con Bentancur e Rabiot da mezzali; inseguono Ramsey e Matuidi. In attacco Bernardeschi è pronto a tornare titolare dopo la squalifica nello scorso turno: più lui di Douglas Costa nel tridente con Dybala e Ronaldo. Higuain è ai box alle prese col mal di schiena e non è stato convocato alla pari di Chiellini, De Sciglio e Khedira.



La probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic/Ramsey, Rabiot/Matuidi; Bernardeschi/Douglas, Dybala, Ronaldo.