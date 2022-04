Archiviata la Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si rituffa in campionato. C'è da riscattare il mezzo passo falso contro il Bologna e tenere a distanza le inseguitrici per la lotta al quarto posto: i bianconeri sono attesi dal Sassuolo, al Mapei Stadium lunedì alle 20.45. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, contro i neroverdi potrebbe ritrovare una maglia da titolare rispetto al match contro la Fiorentina Paulo Dybala, che dovrebbe agire dietro Vlahovic. Con lui anche Bernardeschi e Cuadrado, in un 4-2-3-1 che dovrebbe essere così composto: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.