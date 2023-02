Manca sempre meno all'esordio della Juventus in Europa League contro il Nantes. In conferenza stampa Massimiliano Allegri non ha svelato la possibile formazione e ha glissato sulla possibilità del tridente. Un dubbio è sicuramente sulla fascia destra dove Cuadrado è convocato ma non ancora al meglio delle condizioni. Questa la probabile formazione dei bianconeri secondo Tuttosport.JUVE (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.