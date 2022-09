Non ha svelato molto, ma tra le righe Allegri ha lasciato intendere che sì, la Juventus dovrebbe tornare al 3-5-2 contro il Benfica, dopo aver bagnato l'esordio in Champions con questo modulo. E con una sola differenza rispetto all'undici sceso in campo al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain: McKennie al posto dell'indisponibile Rabiot a centrocampo. Apparentemente sciolto, per ora, il dubbio Di Maria: l'argentino sarà a disposizione, ma inizierà dalla panchina: in attacco spazio alla coppia Milik-Vlahovic.