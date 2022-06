Doppio fronte; la Juventus lavora sul mercato in entrata e in uscita. Uno, inevitabilmente, legato all'altro. Dai calciatori che lasceranno la Continassa, infatti, dipendono alcune delle nuove entrate. Secondo Tuttosport, nei piani della dirigenza bianconera la priorità per il mercato in uscita è quella di liberarsi di Aaron Ramsey. L'ipotesi più probabile, in questo senso, rimane quella della risoluzione del contratto.