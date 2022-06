A tre settimane dalla fine della stagione e con il mercato iniziato già da un pezzo, la Juventus sembra ancora bloccata. Tra affari chiusi e in attesa di ufficialità, come Pogba, obiettivi che la Signora sembra rincorrere senza successo, come Di Maria, e tanti nomi che le vengono accostati senza però che al momento ci sia una reale trattativa: Berardi, Zaniolo, Kostic...



CIAO DI MARIA? - Proprio questi ultimi hanno una cosa in comune: il ruolo. Messo in ghiaccio il ritorno di Pogba, la priorità in casa Juventus è l'attaccante esterno. Più passano i giorni, più la pista che porta a Di Maria sembra tramontare. Ecco perché le alternative potrebbero presto diventare obiettivi reali, concreti. Sassuolo, Roma, Eintracht: è chiaro che, pur giocando a più tavoli, alla fine la scelta ricadrà solo su uno dei nomi citati. O magari su un colpo a sorpresa.



IL BORSINO - Sul fronte Zaniolo, è noto come il giocatore della Roma sia un profilo gradito alla Continassa. E i contatti con l'entourage del calciatore ci sono già stati e altri ce ne saranno. Da superare, le richieste economiche della Roma. Come alternativa resiste anche Berardi, per il quale non è stato ancora aperto un discorso con il Sassuolo: anche lui, però, piace alla dirigenza Juve che lo ritiene pronto per il salto di qualità. Infine, Kostic: in Germania a più riprese è stato scritto di un accordo già raggiunto tra il serbo e la Juve. La trattativa è però in stand-by non sono stati registrati passi in avanti nelle ultime ore.