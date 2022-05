Nella giornata di oggi durante l'incontro con Rafaela Pimenta, avvocato brasiliano che ha preso il posto di Mino Raiola non si parlerà soltanto di Paul Pogba a Torino. Uno dei discorsi caldi sarà quello legato a Matthijs De Ligt. Il futuro dell'olandese per il momento è in bianconero e la Vecchia Signora non ha intenzione di cederlo. Proprio questa sera infatti all'Allianz Stadium ci sarà l'ultima partita di Giorgio Chiellini e la difesa della Juventus dovrà essere al sicuro.



RINNOVO - L'obiettivo è quello di rinnovare ancora il contratto di De Ligt. Come riferisce Tuttosport infatti in estate si attiverà la clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Chiaramente la speranza di Madama è che nessun club sia al momento disposto a pagarla. Tuttavia i bianconeri, per evitare di arrivare tra un anno in una situazione pericolosa: quindi con il difensore olandese legato alla Juventus per soltanto un anno e conseguente calo di prezzo del suo cartellino starebbero pensando ad un rinnovo. LE CIFRE - Un rinnovo breve però, soltanto un anno. Il motivo? De Ligt è attualmente il giocatore più pagato della rosa della Juventus e il suo ingaggio non è in linea con le nuove politiche societarie. Tuttavia l'obiettivo della Juve è quello di rinnovare il contratto dell'olandese ed abbassargli la clausola rescissoria. Dopo tre stagioni a Torino la difesa con De Ligt è al sicuro e l'obiettivo è blindarlo.



I NOMI - Si sta anche pensando però a dei possibili nomi per il futuro della difesa, un sostituto di Giorgio Chiellini insomma. Il preferito è Gabriel dell'Arsenal ma attenzione, seguono a ruota il difensore dell'Inter Milan Skriniar e il viola Nicola Milenkovic.