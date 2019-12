Secondo quanto riporta La Repubblica, la Juve avrebbe come priorità del mercato di gennaio un attaccante: "Perso Haaland, la Juventus cerca un altro centravanti - si legge sul portale del quotidiano -. Il club bianconero aveva già salutato Mandzukic, ceduto ai qatarioti dell'Al-Duhail, e quindi ha bisogno di una prima punta in alternativa a Higuain. I Campioni d'Italia potrebbero pensare a Giroud, inseguito anche dall'Inter. Sarebbe l'ennesimo duello tra bianconeri e nerazzurri. All'orizzonte anche le trattative incrociate per Chiesa e Kulusevski. Ma se ne dovrebbe parlare a giugno perché difficilmente l'attaccante viola e il centrocampista offensivo gialloblù si muoveranno e gennaio. A centrocampo deve essere sistemato Emre Can. Al suo posto potrebbe arrivare Paredes anche se non è scontato lo scambio con il Paris Saint Germain che valuta il suo giocatore più dello juventino".