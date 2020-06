Guarda il VIDEO

Il primo gol non si scorda mai. Vale per tutti, ma se si segna con la maglia della Juventus addosso, potrebbe valere anche di più. Ne sanno qualcosa Gonzalo Higuain, Claudio Marchisio, Zlatan Ibrahimovic, Ciro Ferrara ed il compianto Omar Sivori. Per tanti di loro sarà stato un momento unico, ma voi ricordate la loro prima rete in bianconero?