Un occhio al calendario però può aiutare a capirlo, IN GALLERY l'incrocio della Juve con le squadre che partecipano alle coppe europee. Quasi sempre, le avversarie affronteranno i bianconeri prima dell'impegno europeo e non successivamente.

un fattore che viene costantemente ricordato da quando la Juventus è stata esclusa dalla UEFA anche se fino ad ora non ha condizionato quanto fatto in campionato. Da adesso in poi può avere più senso parlarne in quanto tra martedì, mercoledì e giovedì ci sarà la prima giornata delle competizioni europee che vedranno protagoniste Inter, Milan, Napoli e Lazio in Champions, Roma e Atalanta in Europa League e infine Fiorentina in Conference.Alla Continasass. Da una parte, non sarà così semplice per tutto l'ambiente e gli stessi giocatori, guardare le altre competere nella più importante competizione per club. "Diritto" che i bianconeri si erano guadagnati sul campo. Dall'altra, ci sarà ovviamente più tempo per preparare le partite di campionato e recuperare energie. Quanto inciderà davvero questo fattore? Nessuno può avere la risposta esatta.