Allegri non vedeva l'ora di averli a disposizione, ora non vede l'ora di vederli in campo. Paule Angelhanno infiammato la piazza con i propri e rispettivi arrivi, il prossimo passo sarà brillare sul rettangolo verde, a partire dalla sfida con il. Eccolo, il primo e vero banco di prova. Ed eccole, le prime e vere situazioni di gioco. Anche per i due big, anche dopo la prima settimana di allenamento.dovrebbero agire insieme e sin da subito nel 4-3-3 che Allegri sta ridisegnando insieme ai propri collaboratori. Si ripartirà da qui, e probabilmente da Kean nel ruolo che è stato di Alvaro, connaturalmente confermato da centravanti. In questo senso,dovrebbe operare di fianco a un regista (?) e con una mezzala brava a tenere ritmo e tempi (Rabiot?), mentre asarà lasciato il compito di inventare, partendo da destra per poi accentrarsi. Fondamentalmente, il ruolo ricoperto da. Finché ne ha avuto. Cambia tutto, più o meno.