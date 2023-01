Se è vero che solamente il 18 gennaio,con la nomina ufficiale dei nuovi consiglieri, inizierà ufficialmente la nuova era, in realtà il post Andrea Agnelli è già iniziatoa seguito dell'inchiesta Prisma condotta dai Pm torinesi.Il nuovo corso della Juve sarà nelle mani - almeno fuori dal rettangolo verde - diChe fosse lui la figura di riferimento fuori dal campo si era già dopo la seconda amichevole dei bianconeri in questa pausa invernale, quando il dirigente, come raccontato da Massimiliano Allegri, parlò alla squadra rassicurandola sul futuro e le ambizioni della società. Una centralità che dovrebbe confermarsi anche quest'oggi visto che Scanavino, come riporta Tuttosport,Un segnale che dimostra che oltre alle battaglie giudiziarie, la nuova Juve (intesa come dirigenza), starà anche al fianco della squadra.