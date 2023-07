"Due giocatori comepossono rappresentare un problema per la Juventus? Risposta, altrettanto secca: non scherziamo". Apre così Tuttosport, che racconta così la prima missione di Cristiano Giuntoli a Torino, sottolineando che la gestione dei due attaccanti e il loro recupero alla causa bianconera sarà la prima questione da affrontare fin dal primo summit con Giovanni Manna in programma alla Continassa. In attesa della firma sul contratto affronterà la situazione degli ex fiorentini:E tutto dovrà partire dall'armonia, dal sistemare i non idilliaci rapporti con Massimiliano Allegri. Ai due - si legge - verrà chiarito con dovizia di particolari e toni adeguati come sia anche il caso di assumersi le proprie responsabilità sui fallimenti e il mancato raggiungimento degli obiettivi personali e di squadra.Così la loro cessione sarà sempre più legata ad offerte irrinunciabili, non essendo oggi una priorità assoluta ma solo una possibilità a cui far fronte. Così, il lavoro del mediatore Giuntoli può iniziare, con lui e Manna che saranno con la squadra durante la tournée estiva negli Usa e potranno conoscersi a fondo e mettere in luce tutte le questioni. Del resto, Allegri nell'ultimo anno è stato spesso allenatore, psicologo e volto dirigenziale essendo l'unica vera figura di campo, ma ora avrà un confronto diretto e più di un aiuto.