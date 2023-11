Come racconta Gazzetta, la strada che porta allo scudetto è lunga e piena di insidie. Una prima indicazione per laarriverà probabilmente già il 26 novembre, quando nello scontro diretto con l’Inter (che si giocherà all’Allianz Stadium) i bianconeri tenteranno il sorpasso, ammesso che col Cagliari non facciano passi falsi. Nel frattempo però la dirigenza guarda già al mercato di gennaio, perché il gap con i nerazzurri esiste, soprattutto per profondità della rosa, e a peggiorare la situazione sono arrivate le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.