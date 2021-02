La sessione invernale di mercato non ha portato volti nuovi ad Andrea Pirlo: l’affondo per la punta non c’è più stato e l’unica operazione in entrata è stato l’acquisto di Rovella prenotato per il futuro (rimarrà in prestito al Genoa). C’è un altro mercato, però, nel quale la Juventus è stata protagonista: la società infatti ha preso nuovi rinforzi per l’Under 23 di Lamberto Zauli, che per sostituire Elia Petrelli - ceduto al Genoa nell’ambito dell’affare Rovella - ha preso: classe 2001, ieri ha debuttato nel ko contro il Como. Ecco la prima foto in bianconero, nel prepartita.