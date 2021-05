Indossata! La prima immagine "worn" della nuova maglia Home #Juve 2021/22 (sempre in versione "aeroready"). #JuJersey

➡ Seguici anche su https://t.co/3S3caotOBc pic.twitter.com/Y1pUh1NfmP — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) May 6, 2021

La stagione dellasi avvia al termine, gli obiettivi sono ancora diversi - qualificazione in Champions League e Coppa Italia - ma, nonostante questo, i tifosi sono già proiettati al futuro. Non solo calciomercato, però, a destare curiosità è la maglia con la quale i calciatori della vecchia Signora scenderanno in campo la prossima stagione. Sono già diversi gli spoiler arrivati sui 3 kit del prossimo anno. Adesso, attraverso la pagina La Maglia Bianconera, è possibile ammirare per la prima volta la maglia della Juventus per la stagione 2021/2022 indossata.