Buona la prima! Laha battuto abbastanza agevolmente ile dato il via al mini ciclo di dicembre nel migliore dei modi. Un mese, quello che ci accompagna verso le vacanze natalizie, che rappresenta uno snodo fondamentale per la squadra bianconera. “Vincere è l’unica cosa che conta” e sì, in questo caso è più vero che mai. Arriveranno sfide più impegnative di un Genoa in emergenza, ma tutte più che abbordabili.