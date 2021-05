5







di Nicolò Vallone

Una delle grandi verità del calcio è che i campioni sono quelli che sanno essere decisivi nei momenti più... decisivi. E difficili.



E come altro dovremmo definire un giocatore come Juan Cuadrado? Mai abbastanza celebrato, in questa stagione è stato uno dei pochissimi veri leader della Juventus. Uno che senza mai fiatare né creare casi, con l'umiltà e la maturità consolidate nelle sei stagioni bianconere, ha saputo tener botta in un'annata complicatissima. Senza fallire i grandi appuntamenti, sempre in grado di creare pericoli agli avversari anche nei match più bloccati e spinosi e importanti.



Dopo aver già fatto male, malissimo all'Inter negli anni passati, e dopo essere andato a centimetri di distanza dal portare la Juve ai quarti di Champions tre mesi fa (quella traversa col Porto nei minuti di recupero vibra ancora nei cuori dei tifosi juventini) il terzino destro colombiano ieri all'Allianz Stadium, in un match da cui dipendevano le residue speranze di 4° posto della sua squadra, ha preso in mano le redini della situazione nel finale dei due tempi. Col siluro appena prima dell'intervallo e il rigore procurato e trasformato in zona Cesarini, Cuadrado ha segnato il momentaneo 2-1 e il definitivo 3-2. Quello che di solito fanno i Ronaldo e i Dybala.



Zinedine Zidane non era un habitué del colpo di testa, ma con una doppietta d'incornate vincenti regalò un Mondiale alla Francia contro il Brasile. Cuadrado non è un habitué delle doppiette e alla Juve non ne aveva mai realizzate. Così come non aveva mai calciato rigori. Ebbene, ieri ha realizzato la sua prima doppietta bianconera ed è andato a battere Handanovic dal dischetto con classe e freddezza, un penalty che pesava, e tanto. Se non sono campioni questi.