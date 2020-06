In una serata quasi inedita - finora, l’ultima partita di Coppa Italia giocata a giugno era stata nel 2005, finale andata e ritorno tra Inter e Roma - ecco la prima partita di questa stagione in cui Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa sono partiti tutti titolari. Una gara in cui è arrivato anche il secondo rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, dopo quello con il Chievo del gennaio 2019. Lo riporta il sito della Juve.