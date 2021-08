Sì, perché l'assenza della parola Juve nella lunga lettera di Cristiano Ronaldo stona e tiene aperte molte porte. Il tormentone estivo che lo sta vedendo protagonista, quindi, non è ancora finito.Non lo ha fatto, forse, perché nel frattempo i tentativi di Jorge Mendes di portarlo via da Torino proseguono nonostante tutti i «no grazie» incassati fin qui. Come scrive il Corriere dello Sport, "l’ultimo proprio dal Manchester City, che oggi incontrerà nuovamente per riproporre l’opportunità di acquistare il fuoriclasse portoghese:Nonostante il pressing del City su Harry Kane, il trascorso di CR7 allo United, il rapporto controverso con Pep Guardiola:E in questo mercato rischia di uscirne come viene visto ora: il grande deluso. Per la prima volta. E di certo questo non gli piace. "Voleva - scrive il Corriere - lasciare la Juve, nonostante il maxi-ingaggio da 31 milioni netti, a maggior ragione dopo il ritorno di Max. Che non ne ha chiesto la cessione ma che accoglierebbe di buon grado la sua partenza. Non era mai sbocciato l’amore due anni fa, si sono ritrovati nella silenziosa speranza di separarsi di nuovo in fretta. Ma fino al 31 agosto Ronaldo aspetterà da Jorge Mendes un segnale finalmente positivo per voltare pagina ora e non tra un anno".