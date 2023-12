Il ds delGuidonon ha dubbi: Enzo, grande protagonista insieme a Matias Soulè di questa prima parte di stagione allo Stirpe, avrà un grande futuro, anche con la maglia dell'Albiceleste. Il dirigente del club ciociaro ha parlato così del classe 2001 in attesa della partita contro la, che oggi ritroverà in campo i suoi giovani "gioielli" in prestito: "Enzo non sbaglia una giocata. Tra 2 anni giocherà titolare nella Nazionale argentina". Una consacrazione non da poco per un centrocampista che, nella sua ancor breve carriera, è stato anche tormentato dai problemi fisici.