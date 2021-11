La crisi della Juventus è uno degli argomenti che tengono principalmente banco in questo momento: la sconfitta colha colto tutti di sorpresa e dopoc'è chi pensa che i bianconeri siano non solo fuori dalla lotta scudetto, ma addirittura a rischio per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.L'ex calciatore del Napoli,, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, intervenendo durante la trasmissione Si gonfia la rete condotta da Raffaele Auriemma. Secondo lui "la Juventus farà fatica a entrare tra le prime 4.".Una sensazione che circola ormai tra gli scommettitori. Secondo i bookmaker, tra cui, le favorite per la vittoria dello scudetto sono, in questo momento, il Napoli e il Milan, rispettivamente a 2.50 e 2.70. Alle loro spalle c'è l'Inter a 3.35, seguita dall'Atalanta quotata a 13. Più staccata c'è poi la Juventus, la cui conquista del titolo paga